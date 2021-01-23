Мэр Москвы и Роспотребнадзор призвали граждан не участвовать в протестах из-за коронавируса
Мэр Москвы и столичное управление Роспотребнадзора обратились к гражданам с просьбой отказаться от участия в протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января из-за пандемии короанвируса
Мэр Москвы и столичное управление Роспотребнадзора обратились к гражданам с просьбой отказаться от участия в протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января из-за пандемии короанвируса.
В Роспотребнадзоре предупредили, что через 10-12 дней посте массовой акции в Москве вырастет заболеваемость коронавирусом.
В свою очередь Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать антикоронавирусные ограничения, чтобы «как можно скорее победить пандемию».
«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимой», – заявил Собянин.
Ранее Кремль и правоохранительные органы предостерегли россиян от участия в акции протеста 23 января, назвав ее незаконной. Одновременно с этим власти угрожают студентам отчислением из вузов в случае участия в протестах, а родителям школьников - штрафами и ограничением родительских прав.