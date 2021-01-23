Меню
Общество
«Мы сидим, а денежки идут»
23 января 2021, 00:14

СКР обвинил соратников Навального в «вовлечении несовершеннолетних в акции протеста»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сторонников Алексея Навального по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста. Речь идет о всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального

СКР обвинил соратников Навального в «вовлечении несовершеннолетних в акции протеста»
Фото: rtvi.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сторонников Алексея Навального по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста. Речь идет о всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального, которая запланирована на 23 января.

В официальном сообщении СКР говорится, что сторонники оппозиционера якобы размещают публикации в интернете, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых «призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России».

В МВД также сообщили о проведении проверки по факту призывов к массовым протестам и вовлечению в них несовершеннолетних.

В полиции заявили, что «руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, в частности Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях». Для этого оппозиционеры, по версии МВД, распространяют в интернете ложную информацию.

Напомним, что ранее из-за «призывов к участию в протестной акции» силовики задержали пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш (ее арестовали на 9 суток), расследователя Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Георгия Албурова (арестован на 10 суток), юристов ФБК Любовь Соболь (штраф в размере 250 тысяч рублей) и Владлена Лося (его обязали покинуть Россию до 25 января).

«Жданов и Волков указали штабам Навального «максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних» на митингах. И выпили свеженькой крови младенцев! Ааааа. Кто им это придумывает!», - прокомментировал претензии МВД и СКР Иван Жданов.

Материалы по теме
Мэр Москвы и Роспотребнадзор призвали граждан не участвовать в протестах из-за коронавируса
МВД распорядилось собрать на работе весь личный состав 23 января «для уборки»
Пресс-секретаря Алексея Навального арестовали на 9 суток за призывы к участию в митинге
Сейчас на главной
Авторская колонка
Сколько же вокруг продажных людей…
Истории с отравлением Навального, с его арестом и с его расследованиями стали ярким индикатором не только политических симпатий-антипатий, но и просто элементарной порядочности многих публичных фигур
Авдерин Валерий
Центробанк предупредил россиян о новой схеме хищения денег с банковских карт
банковские мошенники
Центробанк предупредил россиян о новой схеме хищения денег с банковских карт
По данным регулятора, злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников полиции и сообщают о возбуждении против них уголовных дел якобы по заявлению ЦБ РФ
«Эху» пригрозили лишением лицензии из-за «пропаганды насильственных действий»
СМИ
«Эху» пригрозили лишением лицензии из-за «пропаганды насильственных действий»
Радиостанции «Эхо Москвы» пригрозили лишением лицензии за «пропаганду насильственных действий». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах
МВД распорядилось собрать на работе весь личный состав 23 января «для уборки»
акции протеста
МВД распорядилось собрать на работе весь личный состав 23 января «для уборки»
Министерство внутренних дел России решило мобилизовать сотрудников 23 января - в день протестной акции в поддержку Алексея Навального - с помощью уборки
Подарок от олигархов называется взяткой
дворец путина
Подарок от олигархов называется взяткой
«Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО „подарили“. Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времен»
Экономика
Курс евро рекордно подорожал к рублю из-за новостей о новых санкциях против России
Курс евро в ходе пятничных торгов рекордно вырос по отношению к российскому рублю. На Московской бирже европейская валюта преодолела отметку в 90 рублей
«Наше терпение истощалось медленно, год за годом»
акции протеста
«Наше терпение истощалось медленно, год за годом»
«Последние события вокруг Навального, перенесли нас прямиком в антиутопию. В России творится какой-то фарс, театр абсурда. Навальный лишь повод», - говорится в заявлении авторов арт-объекта
Власти Албании высылают российского дипломата из-за нарушения антиковидных мер
дипломаты
Власти Албании высылают российского дипломата из-за нарушения антиковидных мер
Накануне представители МИД Албании связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность нарушениями мер по борьбе с COVID-19 со стороны сотрудника посольства
Европарламент призвал ввести санкции против «друзей Путина» и пропагандистов
антироссийские санкции
Европарламент призвал ввести санкции против «друзей Путина» и пропагандистов
Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза ввести персональные санкции против некоторых россиян и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального
Полицейские задержали соратников Алексея Навального Георгия Албурова и Киру Ярмыш
акции протеста
Полицейские задержали соратников Алексея Навального Георгия Албурова и Киру Ярмыш
В Москве сотрудники полиции задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Их задержание связано с подготовкой акции в поддержку Навального
Роскомнадзор пригрозил соцсетям крупными штрафами из-за акции 23 января
акции протеста
Роскомнадзор пригрозил соцсетям крупными штрафами из-за акции 23 января
Роскомнадзор пригрозил крупными штрафами социальным сетям за размещение постов и видеороликов, содержащих призывы к несовершеннолетним участвовать в протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального
Кремль поставил перед «Единой Россией» задачу получить на выборах в Госдуму минимум 45% голосов
Единая Россия
Кремль поставил перед «Единой Россией» задачу получить на выборах в Госдуму минимум 45% голосов
Первый замглавы администрации президента на семинаре для вице-губернаторов назвал «оптимальный» для партии «Единая Россия» результат на выборах в Госдуму
Экономика
Минфин РФ предложил ужесточить правила ввоза товаров для личных нужд
Беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей в страны ЕАЭС могут снизить до 50 евро стоимость и де10 килограммов веса в случае повторного въезда гражданина в течение месяца
Александр Лукашенко призвал ввести в Белоруссии «американские» законы в налоговой сфере
налоги
Александр Лукашенко призвал ввести в Белоруссии «американские» законы в налоговой сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и депутатам принять в республике «американские законы» об ответственности за уклонение от уплаты налогов
«Аэрофлот» попросил Минтранс уменьшить размер «бесплатного» багажа пассажиров
Аэрофлот
«Аэрофлот» попросил Минтранс уменьшить размер «бесплатного» багажа пассажиров
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Министерство транспорта, которое сейчас возглавляет экс-директор перевозчика Виталий Савельев, с предложением пересмотреть нормы провоза багажа
Военный суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии
чп в армии
Военный суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии
Государственный обвинитель ранее просил суд приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы. При этом суд присяжный хотя и признал солдата виновным, но указал, что он заслуживает снисхождения
Европарламент введет санкции против «Северного потока-2» из-за ареста Навального
Алексей Навальный
Европарламент введет санкции против «Северного потока-2» из-за ареста Навального
Европарламент уже подготовил резолюцию, которая предлагает ввести ограничения против ближайшего окружения президента Владимира Путина, приближенных к власти олигархов и пропагандистов
Демократ Джо Байден официально вступил в должность президента США
США
Демократ Джо Байден официально вступил в должность президента США
Член Демократической партии Джо Байден 20 января официально вступил в должность президента США. В ходе инаугурации перед Капитолием он принес президентскую присягу. Джо Байден стал 46-м по счету президентом США