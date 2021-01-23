СКР обвинил соратников Навального в «вовлечении несовершеннолетних в акции протеста»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сторонников Алексея Навального по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста. Речь идет о всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сторонников Алексея Навального по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста. Речь идет о всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального, которая запланирована на 23 января.
В официальном сообщении СКР говорится, что сторонники оппозиционера якобы размещают публикации в интернете, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых «призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России».
В МВД также сообщили о проведении проверки по факту призывов к массовым протестам и вовлечению в них несовершеннолетних.
В полиции заявили, что «руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, в частности Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях». Для этого оппозиционеры, по версии МВД, распространяют в интернете ложную информацию.
Напомним, что ранее из-за «призывов к участию в протестной акции» силовики задержали пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш (ее арестовали на 9 суток), расследователя Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Георгия Албурова (арестован на 10 суток), юристов ФБК Любовь Соболь (штраф в размере 250 тысяч рублей) и Владлена Лося (его обязали покинуть Россию до 25 января).
«Жданов и Волков указали штабам Навального «максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних» на митингах. И выпили свеженькой крови младенцев! Ааааа. Кто им это придумывает!», - прокомментировал претензии МВД и СКР Иван Жданов.