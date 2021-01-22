Фирма-подрядчик случайно подтвердила информацию о «дворце Путина» в Геленджике
Московская фирма ООО «Аэрокомплекс», которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, случайно подтвердила информацию из расследования Алексея Навального о «дворце Путина» в Геленджике
Московская фирма ООО «Аэрокомплекс», которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, случайно подтвердила информацию из расследования Алексея Навального о «дворце Путина» в Геленджике.
На сайте фирмы сообщается, что ее сотрудники «имеют большой производственный и организационный опыт по поставкам и внедрению радиотехнического оборудования, источников резервного электропитания, ремонту антенных полей, поставке аэровокзального оборудования и досмотровой техники на вертолетных площадках». Далее идет перечень вертолетных площадок, которые обслуживает эта компания. Это официальные резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» и «Ново-Огарево», также «Прасковеевка». Последняя находится рядом с «дворцом Путина» в Геленджике.
«Открытые медиа» проверили на сайте госзакупок контракты с «Аэрокомплексом», но не обнаружили ни одного договора, который был бы напрямую связан с перечисленными резиденциями главы государства.