Центробанк предупредил россиян о новой схеме хищения денег с банковских карт
По данным регулятора, злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников полиции и сообщают о возбуждении против них уголовных дел якобы по заявлению ЦБ РФ
Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества, целью которого является списание денежных средств с банковских карт.
По данным регулятора, злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников полиции и сообщают о возбуждении против них уголовных дел якобы по заявлению ЦБ РФ. В дальнейшем разговоре мошенники пытаются выяснить у граждан данные банковских карт.
Банк России проинформировал о новом виде мошенничества кредитно-финансовые организации, чтобы они учитывали эту информацию при организации работы службы поддержки клиентов.
Россиянам ЦБ напомнил о том, что они ни при каких обстоятельствах не должны сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты.
РБК со ссылкой на ЦБ сообщает, что только с июля по сентябрь 2020 года мошенники похитили со счетов россиян 2,5 млрд рублей.