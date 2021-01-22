«Эху Москвы» пригрозили лишением лицензии из-за «пропаганды насильственных действий»
Радиостанции «Эхо Москвы» пригрозили лишением лицензии за «пропаганду насильственных действий». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах
Радиостанции «Эхо Москвы» пригрозили лишением лицензии за «пропаганду насильственных действий». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.
По данным информагентства, сейчас вопрос о лишении «Эха Москвы» лицензии рассматривают «компетентные органы».
Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский в беседе с «Открытыми медиа» заявил, что не знает о претензиях к радиостанции. Каких предупреждений от надзорных ведомств в редакцию за последнее время не поступало.
Какие именно публикации с признаками «пропаганды насилия» имеет ввиду источник ТАСС, не уточняется.
Предположительно, претензии к «Эху Москвы» могут быть связаны с планами сторонников Алексея Навального провести 23 января массовую акцию протеста. Ранее Роскомнадзор предостерег СМИ и социальные сети от публикации призывов к участию в этой акции.