МВД распорядилось собрать на работе весь личный состав 23 января «для уборки»
Министерство внутренних дел России решило мобилизовать сотрудников 23 января - в день протестной акции в поддержку Алексея Навального - с помощью уборки
Министерство внутренних дел России решило мобилизовать сотрудников 23 января - в день протестной акции в поддержку Алексея Навального - с помощью уборки.
По данным «Медузы», замглавы МВД Виталий Шулика распорядился собрать весь личный состав на рабочих местах для уборки помещений.
В распоряжении замминистра говорится о необходимости организовать 22 и 23 января мероприятия по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях «для профилактики распространения коронавируса».
Данное распоряжение адресовано руководителям подразделений центрального аппарата МВД, территориальных органов и организаций системы МВД.
Один из сотрудников полиции сообщил, что впервые сталкивается с практикой уборки по субботам. Силовик считает, что таким образом руководство ведомства решило собрать всех сотрудников на работе в связи с запланированной акцией протеста.