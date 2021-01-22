Компания-спонсор «Единой России» получила крупный контракт на перестройку МГТУ им. Баумана
Реконструкция зданий МГТУ имени Баумана обойдется бюджету в 20 млрд рублей. Из них 14 млрд рублей получит компания «Монарх», которая спонсирует избирательные кампании «Единой России»
Реконструкция зданий МГТУ имени Баумана обойдется бюджету в 20 млрд рублей. Из них 14 млрд рублей получит компания «Монарх», которая спонсирует избирательные кампании «Единой России».
Строительная фирма «Монарх» в январе 2021 года получила государственный подряд на перестройку главного корпуса «Бауманки».
Владелец компании Сергей Амбарцумян в 2003—2007 годах работал замруководителя департамента градостроительной политики города Москвы, а в 2013 году был доверенным лицом Сергея Собянина на мэрских выборах.
В 2015 году компания «Монарх» пожертвовала 40 млн рублей на избирательную кампанию «Единой России».
Отметим также, что власти собираются потратить на перестройку МГТУ два раза больше, чем обошлась реконструкция Камерной сцены Большого театра.
Планируется, что МГТУ имени Баумана объединит в себе высокие научные школы, бизнес-индустрию, парковые зоны, спорткомплексы, общежития нового типа, медиа-центры и другие объекты.