Биограф президента назвал «дворец Путина» в Геленджике «подарком олигархов»
«Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО „подарили“. Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времен»
Соавтор книги Криса Хатчинса «Путин» Александр Коробко подтвердил существование «дворца» Владимира Путина на берегу Черного моря в районе Геленджика. Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что у президента «нет никаких дворцов в Геленджике».
В интервью «Царьграду» Александр Коробко заявил, что «несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок», но получилась «помесь Версаля и Дубая».
«Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО „подарили“. Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времен. По сути, он его не принял. Да, наверное, это диво скинули на ФСО или кому там еще положено, сделали режимным объектом», - заявил биограф главы государства.
Суд по всему, г-н Коробко хотел сделать акцент на том, что Владимиру Путину этот «дворец» подарили представители частного бизнеса, но забыл, что чиновникам в России запрещено принимать дорогие подарки.
Оппозиционный политик Илья Яшин по поводу заявление биографа президента справедливо заметил, что «такой подарок от миллиардеров называется взяткой и преследуется по закону».
Отметим, что в расследовании ФБК Алексея Навального говорится, что «дворец Путина» в Геленджике был построен, в том числе на средства государственных компаний «Роснефть» и «Транснефть», а президент этим объектом недвижимости пользуется.