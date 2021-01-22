22 января 2021, 14:59
Пресс-секретаря Алексея Навального арестовали на 9 суток за призывы к участию в митинге
Савеловский райсуд арестовал на 9 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Она была задержана 21 января по месту жительства за призывы к участию во всероссийской протестной акции 23 января
Савеловский райсуд арестовал на 9 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Она была задержана 21 января по месту жительства за призывы к участию во всероссийской протестной акции 23 января. Ночь Ярмыш провела в отделении полиции.
Пресс-секретарь Навального сообщила в Twitter, что заседание суда «прошло чрезвычайно быстро». «Кажется, это будет одно из самых быстрых заседаний за всю мою жизнь. Судья удаляется в совещательную комнату за 4 минуты 50 секунд», — сообщила Кира Ярмыш.
Помимо Киры Ярмыш полицейские задержали соратника Алексея Навального Георгия Албурова, а также юристов ФБК Любовь Соболь и Владлена Лося.