22 января 2021, 14:48
Курс евро рекордно подорожал к рублю из-за новостей о новых санкциях против России
Курс евро в ходе пятничных торгов рекордно вырос по отношению к российскому рублю. На Московской бирже европейская валюта преодолела отметку в 90 рублей
Курс евро в ходе пятничных торгов рекордно вырос по отношению к российскому рублю. На Московской бирже европейская валюта преодолела отметку в 90 рублей.
В ходе торгов стоимость евро на пике составляла 90,77 рубля. По сравнению в показателями 21 января единая европейская валюта подорожала на 0,85 рубля.
Курс доллара торгуется на отметке 74,52 рубля.
Аналитики объясняют очередное ослабление рубля новостями о введении Евросоюзом новых санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ранее Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российских олигархов, «друзей» Владимира Путина и пропагандистов, у которых есть активы в европейских странах.