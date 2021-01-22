В Петербурге накануне акции протеста появился арт-объект о народном терпении
«Последние события вокруг Навального, перенесли нас прямиком в антиутопию. В России творится какой-то фарс, театр абсурда. Навальный лишь повод», - говорится в заявлении авторов арт-объекта
В Санкт-Петербурге на Литейном проспекте накануне всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального появился арт-объект о народном терпении.
На странице арт-группы «Явь» в соцсети «ВКонтакте» сообщатся, что этот объект был придуман еще в марте 2020 года, но тогда было решено оставить его «на потом».
Сейчас же у людей «терпение действительно близко к нулю», поэтому самое время показать стране этот арт-объект.
«Последние события вокруг Навального, перенесли нас прямиком в антиутопию. В России творится какой-то фарс, театр абсурда. Навальный лишь повод», - говорится в заявлении арт-группы.
Активисты отметили, что россияне долго терпели мизерные зарплаты и пенсии, ужасную медицину и образование, неквалифицированных чиновников, коррупцию, запреты, давление на бизнес и преследование ярких людей, но сейчас это терпение иссякло.