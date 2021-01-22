Умершие от коронавируса депутаты Госдумы голосовали за законопроекты, находясь в тяжелом состоянии
Депутаты Госдумы РФ, которые тяжело болели коронавирусом и скончались, за время болезни и даже в день смерти активно голосовали за различные законопроекты
Депутаты Госдумы РФ, которые тяжело болели коронавирусом и скончались, за время болезни и даже в день смерти активно голосовали за различные законопроекты. Об этом свидетельствуют данные официальной системы учета и анализа результатов голосования.
Как сообщают «Открытые медиа», депутат от КПРФ Ваха Агаев, который скончался в результате осложнений коронавируса 23 сентября 2020 года, успел проголосовать за восемь законопроектов.
Парламентарий, согласно думской системе учета, проголосовал 15, 16, 22 и 23 сентября. При этом Агаев до своей кончины находился в состоянии комы.
Еще один депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, скончавшийся 18 декабря, проголосовал на пленарных заседаниях 8, 9, 15 и 16 декабря. Однако, по словам лидера партии Геннадия Зюганова, народный избранник последние три недели своей жизни находился в тяжелом состоянии.
Судя по всему, за депутатов Агаева и Шурчанова голосовали другие люди.
Зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил, что за Ваху Агаева могли проголосовать его коллеги с соседних кресел, в том числе и представители «Единой России». «Он же с единороссами рядом сидел, они могли проголосовать. Он был человек общительный, со всеми дружил», — отметил Коломейцев.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что голосовать депутаты друг за друга не могут.