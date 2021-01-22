Суд Благовещенска закрыл дело о массовом заражении онкобольных детей гепатитом С
Благовещенский горсуд прекратил уголовное дело, которое было возбуждено по факту массового заражения детей с онкологическими заболеваниями гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ)
Благовещенский горсуд прекратил уголовное дело, которое было возбуждено по факту массового заражения детей с онкологическими заболеваниями гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Дело закрыто по истечению срока давности.
Ранее стало известно, что в декабре 2018 году у 26 пациентов АОДКБ в возрасте от 1 года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении, был выявлен гепатит С.
По версии следствия, заражение пациентов произошло из-за того, что в больнице повторно использовались одноразовые медицинские перчатки, заглушки для катетеров, предназначенных для переливания крови, а также нестерильные медицинские инструменты.
Позже было установлено, что вирусным гепатитом С заразились более 160 детей.
Дело по статье «Халатность» было возбуждено в отношении заместителя главврача по лечебной работе Аси Серга и заведующих отделениями эпидемиологии и гематологии Галины Платовой и Ирины Батурской.