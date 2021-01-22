22 января 2021, 12:57
Премьер-министр отправил в отставку главу Россвязи и замглавы Фонда ОМС
Так, премьер-министр освободил от занимаемых должностей главу Россвязи (Федеральное агентство связи) Олега Духовницкого и заместителя главы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Юрия Нечепоренко
Глава российского правительства Михаил Мишустин 22 января подписал указ об увольнении двух высокопоставленных федеральных чиновников.
Так, премьер-министр освободил от занимаемых должностей главу Россвязи (Федеральное агентство связи) Олега Духовницкого и заместителя главы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Юрия Нечепоренко.
Отставка Олега Духовницкого связана с решением упразднить Россвязь. Причины увольнения Юрия Нечепоренко не сообщаются.
Напомним, что осенью 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Функции этих федеральных агентств перешли Минцифры.