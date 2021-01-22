22 января 2021, 12:48
В России за сутки выявили 21 513 новых случаев заражения коронавирусом
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала марта 2020 года в России коронавирус выявили у 3 677 352 человек. Из них 68 412 человек скончались
Фото: politruka.mirtesen.ru
В России за прошедшие сутки выявили 21 513 новых случаев заражения коронавирусом. В результате вызванных инфекцией осложнений скончались 580 человек.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала марта 2020 года в России коронавирус выявили у 3 677 352 человек. Из них 68 412 человек скончались.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 3 037 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 3 104, в Московской области - 1 142, в Нижегородской области - 491, в Свердловской области - 385, в Ростовской области - 391, в Воронежской области - 384, в Красноярском крае - 326. Эти регионы являются лидерами по количеству выявленных в сутки случаев заражения.