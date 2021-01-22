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22 января 2021, 11:59

Основателя студии «Амурские волны» вызвали на допрос из-за пожертвования 500 рублей Навальному

Генеральный директор, продюсер и основатель студии документального кино «Амурские волны» Александр Уржанов сообщил о вызове на допрос по делу мошенничестве в ходе сбора средств на избирательную кампанию Алексея Навального

Основателя студии «Амурские волны» вызвали на допрос из-за пожертвования 500 рублей Навальному

Генеральный директор, продюсер и основатель студии документального кино «Амурские волны» Александр Уржанов сообщил о вызове на допрос по делу мошенничестве в ходе сбора средств на избирательную кампанию Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году.

Александр Уржанов тогда пожертвовал на избирательную кампанию оппозиционера 500 рублей, а сейчас следователи решили его допросить.

В своем Facebook продюсер написал, что к его 97-летнему дедушке с сиделкой пришел оперативник УБЭП и сообщил о планах допросить Уржанова. «Потому что в 2013 или каком-то таком лохматом году я отправил через «Яндекс-деньги» пятьсот, кажется, рублей Навальному», - уточнил продюсер.

Оперативник также сообщил, что в отношении всех получателей пожертвований якобы возбуждают новые уголовные дела.

Отметим, что Александр Уржанов уже год живет в Берлине.  Однако полицейского это не сильно смутило и он хотел допросить «его мать или сиделку дедушки».

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