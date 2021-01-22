22 января 2021, 10:43
Власти Албании высылают российского дипломата из-за нарушения антиковидных мер
Накануне представители МИД Албании связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность нарушениями мер по борьбе с COVID-19 со стороны сотрудника посольства
Власти Албании объявили персоной нон грата российского посла Алексея Кривошеева. Дипломат в ближайшее время должен покинуть страну.
Высылка сотрудника российского консульства не связана, как это часто бывает, с подозрениями в шпионаже. Дипломата обвиняют в нарушении антикоронавирусных мер.
Накануне представители МИД Албании связались с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность нарушениями мер по борьбе с COVID-19 со стороны сотрудника посольства, сообщает РИА Новости.
Позже в министерстве заявили, что «вопреки обещаниям, российский дипломат продолжал нарушать принятые антиковидные меры». В этой связи было принято решение о высылке сотрудника российского консульства.