Новый президент США поручил спецслужбам расследовать отравление Алексея Навального
Президент США Джо Байден сразу после официального вступления в должность поручил спецслужбам проверить хакерские атаки на американские государственные ведомства
Президент США Джо Байден сразу после официального вступления в должность поручил спецслужбам проверить хакерские атаки на американские государственные ведомства, а также расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава государства поручил проверить и оценить кибератаки на органы власти через программы компании SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также утверждений о наградах за атаки на солдат США в Афганистане.
Издание The Washington Post в свою очередь сообщает, что администрация Джо Байдена вместо «перезагрузки» отношений с Россией готовит против нее новые ограничительные меры.