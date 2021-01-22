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Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
22 января 2021, 10:21

Новый президент США поручил спецслужбам расследовать отравление Алексея Навального

Президент США Джо Байден сразу после официального вступления в должность поручил спецслужбам проверить хакерские атаки на американские государственные ведомства

Новый президент США поручил спецслужбам расследовать отравление Алексея Навального

Президент США Джо Байден сразу после официального вступления в должность поручил спецслужбам проверить хакерские атаки на американские государственные ведомства, а также расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава государства поручил проверить и оценить кибератаки на органы власти через программы компании SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также утверждений о наградах за атаки на солдат США в Афганистане.

Издание The Washington Post в свою очередь сообщает, что администрация Джо Байдена вместо «перезагрузки» отношений с Россией готовит против нее новые ограничительные меры.

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