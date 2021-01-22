Операторы связи потребовали компенсировать расходы на слежку за больными коронавирусом
Операторы связи обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой выделить им деньги на возобновление слежки за гражданами, которые заразились коронавирусом или контактировали с больными
Операторы связи обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой выделить им деньги на возобновление слежки за гражданами, которые заразились коронавирусом или контактировали с больными.
В письме главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» Анны Серебряниковой говорится, что в начале декабря 2020 года Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить выгрузку геоданных в информационную систему ведомства «в рамках возобновления функционирования системы отслеживания перемещений граждан», заболевших коронавирусом.
Минцифры планирует возобновить «слежку» за инфицированными в пяти регионах, где зафиксирован рост заболеваемости. Это Бурятия, Оренбургская область, Приморский, Забайкальский и Красноярский край.
Анна Серебряникова указала, что передача сведений о передвижениях заболевших приведет к дополнительным расходам операторов связи, и попросила министерство компенсировать эти затраты.
Размер компенсации г-жа Серебряникова не уточнила. Источники РБК в сотовых компаниях оценили затраты на слежку за больными COVID-19 в «десятки миллионов рублей в месяц». Однако в Минцифре заявили, что затраты операторов связи на работу с системой отслеживания «не являются существенными». «Вызывает удивление желание некоторых операторов дополнительно заработать, пока вся страна борется с коронавирусом», - заявил представитель ведомства.