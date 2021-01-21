21 января 2021, 22:29
Полицейские задержали соратников Алексея Навального Георгия Албурова и Киру Ярмыш
В Москве сотрудники полиции задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Их задержание связано с подготовкой акции в поддержку Навального
В Москве сотрудники полиции задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Их задержание связано с подготовкой акции в поддержку Навального, который был арестован после возвращения в Россию из Германии.
Георгия Албурова, который является одним из авторов расследования о «дворце» Владимира Путина в Геленджике, задержали на Ленинградском вокзале. Киру Ярмыш задержали по месту жительства.
Ранее также были задержаны юристы ФБК Любовь Соболь и Владлен Лось, координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко и волонтера калининградского штаба Рагнара Рейна.