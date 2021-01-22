В Москве родителям школьников напомнили об ответственности за участие детей в протестных акциях
Родители московских школ накануне всероссийской акции протеста в поддержку Алексея Навального получили брошюру с предостережением об участии детей в несанкционированных митингах
Родители московских школ накануне всероссийской акции протеста в поддержку Алексея Навального получили брошюру с предостережением об участии детей в несанкционированных митингах. В этой брошюре москвичей среди прочего предупреждают о последствиях в виде ограничения родительских прав.
Брошюру подготовил Экспертно-консультативный совет родительской общественности при департаменте образования Москвы. Зампредседателя Совета Ольга Галузина в беседе с «Дождем» подтвердила, что эта памятка распространяется среди родителей столичных школьников.
В брошюре говорится о том, что в интернете активно распространяются сообщения, «призывающие граждан, в том числе несовершеннолетних, к участию в несанкционированных публичных мероприятиях». Однако такие мероприятия «редко проходят мирно», поскольку «мотивированные алкоголем» активисты «отправляются крушить окрестности».
В тексте также отмечается, что «несанкционированные мероприятия не решают вопросы граждан», а их цель состоит в «привлечении внимания и дестабилизации обстановки».
Родителям авторы брошюры рекомендуют следить за интересами и кругом общения своих детей, а также напоминают о юридической ответственности, например, постановке ребенка на учет в полиции, штрафах за ненадлежащее воспитание и ограничении родительских прав.