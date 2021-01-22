В Балашихе полицейские допросили школьника из-за замены портрета Путина на портрет Навального
В подмосковной Балашихе сотрудники полиции несколько часов опрашивали ученика 9-го класса школы №23 из-за смены портрета президента Владимира Путина на фотографию оппозиционера Алексея Навального
В подмосковной Балашихе сотрудники полиции несколько часов опрашивали ученика 9-го класса школы №23 из-за смены портрета президента Владимира Путина на фотографию оппозиционера Алексея Навального.
Отец школьника рассказал порталу «ОВД-Инфо», что подростка сняли с урока и отправили в кабинет директора. Там его без присутствия родителей несколько часов опрашивали соцработник, сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудник Центра «Э» МВД России (отдел по борьбе с экстремизмом).
При этом классный руководитель школьника по имени Сергей написала его матери, что замена портретов – это экстремизм.
Позже отец подростка смог по телефону поговорить с силовиком, который стал расспрашивать его, поддерживает ли он Алексея Навального. Школьнику же вручили повестку на допрос уже в присутствии родителей.
Отметим, что накануне всероссийской акции в поддержку Алексея Навального в соцсети TikTok стали появляться видеоролики, на которых школьники меняют портреты Владимира Путина в классах на портреты оппозиционера.