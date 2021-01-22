22 января 2021, 06:55
В МВД назвали постановочными ролики со срывающими погоны полицейскими
Министерство внутренних дел России сочло «постановочными» опубликованные в интернете видеоролики, на которых сотрудники полиции срывают с себя погоны и шевроны
Министерство внутренних дел России сочло «постановочными» опубликованные в интернете видеоролики, на которых сотрудники полиции срывают с себя погоны и шевроны. Таким образом, герои роликов выражают свой протест против приказа разгонять протестные акции 23 января в поддержку Алексея Навального.
«Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат», - заявили в МВД.
Полицейское руководство пообещало найти этих людей и привлечь их к ответственности.