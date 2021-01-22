Европарламент призвал ввести санкции против «друзей Путина» и пропагандистов
Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза ввести персональные санкции против некоторых россиян и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального
Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны Евросоюза ввести персональные санкции против некоторых россиян и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Резолюцию поддержал 581 депутат, против высказались 50 парламентариев, а 44 – воздержались.
В документе содержится призыв ввести санкции в отношении «физических и юридических лиц», причастных к решению о лишении свободы Алексея Навального; российских олигархов, «связанных с правящим режимом»; членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина; российских пропагандистов, у которых есть активы в Евросоюзе и которые могут посещать ЕС. В последнюю категорию попадает телеведущий Владимир Соловьев, у которого есть вилла на итальянском озере Комо.
Европарламент также призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального и всех людей, которые были задержаны в день возвращения оппозиционера в Россию.