Мосжилинспекция опровергла слухи о рейдах против незаконных перепланировок в квартирах
Мосжилинспекция опровергла информацию о проведении массовых проверок квартир москвичей на предмет незаконных перепланировок. В организации заявили, что данные сведения не соответствуют действительности
Мосжилинспекция опровергла информацию о проведении массовых проверок квартир москвичей на предмет незаконных перепланировок. В организации заявили, что данные сведения не соответствуют действительности.
«Никаких у нас рейдов априори быть не может, так как у нас нет полномочий проникновения в квартиру. По Конституции жилище неприкосновенно. Какие могут быть рейды? Мы не правоохранительные органы», - говорится в заявлении Мосжилинспекции.
Представитель ведомства в беседе с РБК отметил, что проверка может проводиться только по жалобе соседей, управляющей компании или, например, Мосгаза. При этом попасть в квартиру инспекторы могут только с согласия собственника или по решению суда.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что надзорные органы массово проверяют жилье россиян и выписывают штрафы «за любые несогласованные изменения планировки». В Мосжилинспекции заявили, что телеканал распространяет недостоверную информацию.