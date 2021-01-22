Росреестр скрыл информацию об элитной собственности фигурантов расследования Ивана Голунова
Росреестр скрыл данные о недвижимости бизнесменов из расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Речь идет о первом заместителе директора столичного ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и его младшем брате Льве Мазараки
Росреестр скрыл данные о недвижимости бизнесменов из расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Речь идет о первом заместителе директора столичного ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и его младшем брате Льве Мазараки.
Братья Мазараки в 1990-2000 годах занимались бизнесом в Башкирии, Ставропольском и Краснодарском крае. В частности, они владели винно-водочным заводом «Альянс».
С 2007 по 2012 год Лев Мазараки возглавлял северо-кавказский филиал одного из крупнейших железнодорожных операторов «СГ-Транс», а в 2010 году братья переехали в Москву и занялись в столице банковским бизнесом.
Отметим, что федеральный закон о государственной охране дает право применять «меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». Объектами госохраны могут быть чиновники, силовики и топ-менеджеры государственных компаний. Судя по всему, этим законом решили воспользоваться и братья Мазараки.
«Открытые медиа» сообщают, что в базу Росреестра были внесены изменения, согласно которым собственником коттеджа в элитном поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища теперь является не жена Льва Мазараки, а «Российская Федерация». Особняк в Барвихе самого Льва Мазараки по его кадастровому номеру найти в реестре оказалось вообще невозможно.
Ранее Иван Голунов и издание Baza сообщали, что Анастасия Мазараки стала собственницей дома в «Лесной бухте» в 2018 году, а ее соседями являются начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и Игорь Медоев - отец бывшего помощника главы управления ФСБ России по Москве и Московской области Марата Медоева.