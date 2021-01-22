На московских дорогах из-за снегопада и гололеда зафиксировали 10-бальные пробки
Затруднения на столичных дорогах вызваны длительным снегопадом, гололедом и заносами. Хуже всего ситуация обстоит на Садовом кольце, бульварах и на Третьем транспортном кольце
В Москве вечером 21 января загруженность дорог достигла 10 баллов из 10 возможных. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Пробки».
Затруднения на столичных дорогах вызваны длительным снегопадом, гололедом и заносами. Хуже всего ситуация обстоит на Садовом кольце, бульварах и на Третьем транспортном кольце.
Департамент транспорта Москвы обратился к автомобилистам с просьбой отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный транспорт.
Отметим, что в прошлом году Москва заняла первое место в мировом рейтинге загруженности дорог, составленном голландским производителем навигационных систем TomTom. Примечательно, что еще в 2019 году российская столица занимала 6-е место.
В исследовании отмечается, что в среднем московский водитель терял в пробках 200 часов ежедневно, а самый тяжелый трафик (97%) был зафиксирован в пятницу 25 декабря. При этом апрель стал месяцем с самой лучшей дорожной ситуацией в Москве из-за введения режима самоизоляции и электронных пропусков – загруженность дорог оценивалась в 8%.