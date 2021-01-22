СКР по Татарстану возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам из-за анонса акции 23 января
Следственный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По версии ведомства, таковыми являются призывы к участию в протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января
Следственный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По версии ведомства, таковыми являются призывы к участию в протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.
В официальном заявлении СКР говорится, что 20 января неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию «с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года». По версии следствия, «злоумышленник» сопроводил свой призыв «инструкциями по антиобщественному поведению».
В СКР заявили, что в настоящее время устанавливается личность этого интернет-пользователя.
Напомним, что на 23 января во многих городах запланированы акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Организаторы в установленные законом сроки уведомили чиновников о проведении мирного мероприятия, однако власти объявили его несанкционированным.