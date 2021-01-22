В Генпрокуратуре сообщили о поставке в больницу Владимира просроченных аппаратов ИВЛ
В Генпрокуратуре сообщили о поставке в больницу №6 города Владимира 97 аппаратов искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ), срок годности которых истек еще 15 лет назад
В Генпрокуратуре сообщили о поставке в больницу №6 города Владимира 97 аппаратов искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ), срок годности которых истек еще 15 лет назад.
Аппараты ИВЛ «ФАЗА-5НР» были поставлены в медицинское учреждение в апреле 2020 года, когда уже началась первая волна коронавируса. Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на указанные аппараты отсутствовали, а срок их хранения на момент покупки истек более 15 лет назад.
Специалисты Росздравнадзора сообщили, что для работы этих аппаратов ИВЛ нужен анестетик «фторотан», который не используется в России уже много лет.
Следствие полагает, что продажу недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий по предварительному сговору осуществили руководители компаний «НПФ Костромская Медтехника» и «НПФ Костромская Медтехника-Сервис».
Напомним, что в конце апреля 2020 года департамент здравоохранения Владимирской области сообщил, что в больницу № 6 в качестве подарка от депутата Госдумы Григория Аникеева поставили аппараты ИВЛ. Позже чиновники сообщили, что оборудование не будет использоваться из-за его непригодности.
Депутат Аникеев тогда заявил, что эти аппараты никогда не использовались, находились на консервации и «могут спасти многие жизни».