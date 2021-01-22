В подмосковной Балашихе достроили главный храм Росгвардии
В подмосковном городе Балашиха завершилось строительство главного храма Росгвардии. Сейчас там заканчиваются монтажные и отделочные работы. Рядом с храмом также строятся приходской дом и воскресная школа
В подмосковном городе Балашиха завершилось строительство главного храма Росгвардии. Сейчас там заканчиваются монтажные и отделочные работы.
Депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил «Интерфаксу», что рядом с храмом Росгвардии строятся приходской дом и воскресная школа.
«На Рождество текущего года в храме состоялось первое рождественское богослужение, а на праздник Крещения Господня в храме прошла ночная Божественная литургия, во время которой православные росгвардейцы и жители микрорайона Дзержинский в Балашихе смогли окунуться в купель», - сообщил Ресин.
При этом освещение храма Росгвардии состоится весной или летом текущего года.
Решение о строительстве Князь-Владимирского храма было принято главой РПЦ патриархом Кириллом и директором Росгвардии Виктором Золотовым, а работы по его возведению начались в 2016 году. Деньги на строительство храма пожертвовали зампред совета директоров «Газпром спецгазавтотранс» Андрей Храмов и золотодобывающая компания «Полюс Красноярск».
Напомним, что свой собственный храм есть и у Вооруженных сил России. Эта церковь вместимостью 6 тысяч человек была открыта летом 2020 года в подмосковном Алабино.