22 января 2021, 00:05
Власти Челябинской области отказались делить граждан по наличию антител к COVID-19
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался водить в регионе ковид-паспорта для граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. Глава региона сообщил, что не собирается делить людей по наличию антител к коронавирусу в крови
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался водить в регионе ковид-паспорта для граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.
Глава региона сообщил, что не собирается делить людей по наличию антител к коронавирусу в крови.
Алексей Текслер отметил, что власти попытаются создать массовый иммунитет к коронавирусу с помощью вакцинации, но она должна быть добровольной, сообщает Ura.ru.
Напомним, что в Башкирии местные власти, напротив, решили выдавать ковид-паспорта сделавшим прививку гражданам. Обладатели таких паспортов получат ряд привилегий и льгот.
Власти других регионов страны пока не озвучили свои планы по введению ковид-паспортов для вакцинированных граждан.