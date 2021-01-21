21 января 2021, 18:16
Александр Кокорин подпишет контракт с итальянской «Фиорентиной»
На сайте красно-белых сообщается, что в скором времени Александр Кокорин отправится в Италию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с флорентийским клубом. Срок контракта составляет 3,5 года
Нападающий московского «Спартака»» Александр Кокорин перешел в итальянский клуб «Фиорентина».
На сайте красно-белых сообщается, что в скором времени Александр Кокорин отправится в Италию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с флорентийским клубом. Срок контракта составляет 3,5 года.
«Фиорентина» предложила «Спартаку» за Кокорина, который недавно отсидел срок за хулиганство, 4,5 миллиона евро.
После освобождения Александр Кокорин провел десять матчей и забил два гола.