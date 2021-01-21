Полиция задержала юриста ФБК Любовь Соболь за призывы к участию в акции 23 января
В Москве сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией и продюсера канала «Навальный Live» Любовь Соболь. О ее задержании сообщил «МБХ медиа» адвокат Владимир Воронин
В Москве сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией и продюсера канала «Навальный Live» Любовь Соболь. О ее задержании сообщил «МБХ медиа» адвокат Владимир Воронин.
По предварительным данным, Любови Соболь инкриминируют призывы к участию в «несанкционированных митингах». Под ними силовики имеют ввиду акции в поддержку арестованного Алексея Навального.
Любовь Соболь доставили в ОВД «Донское» для составления протокола об административном правонарушении.
Сегодня в Москве был задержан еще один юрист ФБК Владлен Лось. Власти уведомили его о необходимости покинуть Россию до 25 января. Юристу запретили въезд в РФ до 27 ноября 2023 года.
Юриста задержали сегодня днем в московской гостинице, где он ночевал из-за слежки возле его дома.