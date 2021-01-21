21 января 2021, 17:11
Роскомнадзор пригрозил соцсетям крупными штрафами из-за анонсов протестной акции
Роскомнадзор пригрозил крупными штрафами социальным сетям за размещение постов и видеороликов, содержащих призывы к несовершеннолетним участвовать в протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального
Роскомнадзор пригрозил крупными штрафами социальным сетям за размещение постов и видеороликов, содержащих призывы к несовершеннолетним участвовать в протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального.
Надзорное ведомство вызвало представителей соцсетей, чтобы составить административные протоколы по статье 13.41 КоАП РФ, которая предполагает штраф в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей.
Каким именно соцсетям грозит крупный штраф, в Роскомнадзоре не уточнили. Ранее ведомство обращалось к TikTok и «ВКонтакте» с требованием удалить ролики с призывами участвовать в протестной акции.