21 января 2021, 16:34
Кремль поставил перед «Единой Россией» задачу получить на выборах в Госдуму минимум 45% голосов
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов назвал «оптимальный» для партии «Единая Россия» результат на выборах в Госдуму
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов назвал «оптимальный» для партии «Единая Россия» результат на выборах в Госдуму.
Так, партия власти должна набрать не менее 45% голосов по спискам при явке избирателей не менее 45%, сообщает РБК.
Ранее заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что перед партией Кремлем была поставлена задача получить на парламентских выборах в 2021 году минимум 250 депутатских мандатов. При этом наиболее оптимальным результатом для партии является получение 300 голосов плюс один голос в нижней палате парламента.