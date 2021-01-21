ФБК пообещал компенсировать гражданам расходы на оплату штрафов за участие в протестной акции
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК по решению Минюста внесен в реестр инагентов) пообещал компенсировать участникам всероссийского протеста в поддержку Алексея Навального расходы на оплату штрафов, которые им могут назначить по статье о нарушении порядка проведения митингов
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК по решению Минюста внесен в реестр инагентов) пообещал компенсировать участникам всероссийского протеста в поддержку Алексея Навального расходы на оплату штрафов, которые им могут назначить по статье о нарушении порядка проведения митингов.
Руководитель сети региональных штабов ФБК Леонид Волков сообщил, что наши штабы будут работать и помогать, в том числе юридически, всем участникам законных и мирных протестных акций. «Мы компенсируем все штрафы, если вам их выпишут», - добавил оппозиционер.
Ранее штабы Алексея Навального подали уведомления о проведении 23 января акций в поддержку арестованного политика, однако ни одна из заявок не была удовлетворена чиновниками. В МВД в свою очередь предупредили граждан об ответственности за организацию и участие в «несанкционированных» акциях.
Между тем, согласно российскому законодательству о митингах, публичные мероприятия носят уведомительный, а не разрешительный характер. Организаторам нужно лишь вовремя подать уведомление о проведении акции в администрацию города. Штабы Алексея Навального это требование выполнили.