21 января 2021, 15:27
Минфин РФ предложил ужесточить правила ввоза товаров для личных нужд
Беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей в страны ЕАЭС могут снизить до 50 евро стоимость и де10 килограммов веса в случае повторного въезда гражданина в течение месяца
Фото: anews.com
Беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей в страны ЕАЭС могут снизить до 50 евро стоимость и де10 килограммов веса в случае повторного въезда гражданина в течение месяца.
С предложением ужесточить правила ввоза купленных за границей товаров страны ЕАЭС выступило Министерство финансов России.
Для поездок раз в месяц стоимость беспошлинного ввоза с 1 июля 2021 года не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, а вес груза должен быть меньше или равен 25 килограммам. Для повторных поездок в течение месяца Минфин предлагает сократить стоимость покупок до 50 евро, а их вес – до 10 кг.
Напомним, что с 2020 года беспошлинный порог для покупок в иностранных инернет-магазинах для россиян сократился до 200 евро.