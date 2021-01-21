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Экономика
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21 января 2021, 15:27

Минфин РФ предложил ужесточить правила ввоза товаров для личных нужд

Беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей в страны ЕАЭС могут снизить до 50 евро стоимость и де10 килограммов веса в случае повторного въезда гражданина в течение месяца

Минфин РФ предложил ужесточить правила ввоза товаров для личных нужд
Фото: anews.com

Беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей в страны ЕАЭС могут снизить до 50 евро стоимость и де10 килограммов веса в случае повторного въезда гражданина в течение месяца.

С предложением ужесточить правила ввоза купленных за границей товаров страны ЕАЭС выступило Министерство финансов России.

Для поездок раз в месяц стоимость беспошлинного ввоза с 1 июля 2021 года не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, а вес груза должен быть меньше или равен 25 килограммам. Для повторных поездок в течение месяца Минфин предлагает сократить стоимость покупок до 50 евро, а их вес – до 10 кг.

Напомним, что с 2020 года беспошлинный порог для покупок в иностранных инернет-магазинах для россиян сократился до 200 евро.

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