Полиция предупредила россиян об ответственности за участие в протестной акции 23 января
Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой во время коллегии в московском управлении полиции заявил, что ведомство должно обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированных акций
Российская полиция готовится к подавлению массовых протестных акций, которые запланированы на 23 января из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой во время коллегии в московском управлении полиции заявил, что ведомство должно обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированных акций. Участников этих акций полиция намерена задерживать и привлекать к ответственности.
«Некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания - до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений», - заявил Александр Горовой.
Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к участи в протестных акциях 23 января. Одновременно с этим руководство многих вузов стало предупреждать студентов об отчислении, если они присоединяться к акции в поддержку Алексея Навального.