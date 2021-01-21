На Сахалине учителя пожаловались на принуждение к вакцинации от коронавируса
В Сахалинской области несколько педагогов пожаловались на принуждение к вакцинации против коронавирусной инфекции. О жалобах учителей сообщил в Telegram губернатор региона Валерий Лимаренко. Чиновник пообещал бороться с «перегибами» на местах
В Сахалинской области несколько педагогов пожаловались на принуждение к вакцинации против коронавирусной инфекции. О жалобах учителей сообщил в Telegram губернатор региона Валерий Лимаренко. Чиновник пообещал бороться с «перегибами» на местах.
Мэр города Анивы Артем Лазарев в свою очередь сообщил, что с «излишне активным» руководителем бюджетного учреждения, принудительно вакцинировавшим работников, провели воспитательную беседу. Приказ о принудительной вакцинации против COVID-19 был отменен. «Ни один руководитель не имеет права работника принуждать делать вакцину от коронавируса. Обо всех подобных случаях прошу мне сообщать», - заяви мэр Анив.
Глава сахалинского Минздрава Владимир Кузнецов отметил, что сотрудников, которые отказались от прививки по личным убеждениям и медицинским показателям, руководство не имеет права увольнять с работы.