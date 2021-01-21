«Аэрофлот» попросил Минтранс уменьшить размер «бесплатного» багажа пассажиров
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Министерство транспорта, которое сейчас возглавляет экс-директор перевозчика Виталий Савельев, с предложением пересмотреть нормы провоза багажа
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Министерство транспорта, которое сейчас возглавляет экс-директор перевозчика Виталий Савельев, с предложением пересмотреть нормы провоза багажа.
Предложение «Аэрофлота» заключается в уменьшении размеров бесплатного багажа на 20%. Перевозчик считает, что допустимые габариты должны сократиться с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений.
Багаж большего размера должен признаваться негабаритным, а его провоз – осуществляться за доплату.
Согласно действующим тарифам, доплата за превышение норматива составляет около 5-6 тысяч рублей, сообщают «Известия»
В Минтрансе РФ заявили, что предложение «Аэрофлота» еще предстоит обсудить с другими российскими авиакомпаниями. При этом в Росавиации указали Минтрансу на социально-негативные последствия подобных изменений.