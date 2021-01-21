21 января 2021, 12:58
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в акции 23 января
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых публикуются призывы участвовать «в незаконных акциях 23 января». Речь идет о всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых публикуются призывы участвовать «в незаконных акциях 23 января». Речь идет о всероссийской акции в поддержку арестованного Алексея Навального.
«Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», - говорится в заявлении прокуратуры, которое цитирует РИА Новости.
Днем ранее Роскомнадзор потребовал от популярных социальных сетей TikTok и «ВКонтакте» удалить ролики и посты, в которых содержатся призывы к несовершеннолетним принять участие в акции 23 января.