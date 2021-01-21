В подмосковных Люберцах двух подростков задержали за подготовку атак на школы
В подмосковных Люберцах сотрудники правоохранительных органов задержали учащегося 10-класса и студента колледжа по подозрению в подготовке нападения на школу
В подмосковных Люберцах сотрудники правоохранительных органов задержали учащегося 10-класса и студента колледжа по подозрению в подготовке нападения на школу.
Силовики изъяли у 16-летних подростков «два кустарно изготовленных пистолета, 9 петард, совмещенных с пулями», сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, задержанные подростки якобы являются сторонниками движения «Скулшутинг». С прошлого года они обсуждали план возможного нападения на образовательные учреждения Подмосковья, а также убийства школьников и педагогов.
Telegram-канал 112 сообщает, что подростки «насмотрелись на YouTube роликов с массовыми расстрелами в школах, прониклись этим и стали разрабатывать планы нападений на учебные заведения».
По данным ТАСС, задержанные подростки проживают в поселке Красково Люберецкого района.