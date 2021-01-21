21 января 2021, 12:37
В Костроме студентов предупредили об ответственности за участие в протестной акции 23 января
Студентов Костромского государственного университета (КГУ) предупредили об ответственности за участие в акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован сразу после возвращения из Берлина
Студентов Костромского государственного университета (КГУ) предупредили об ответственности за участие в акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован сразу после возвращения из Берлина.
В официальной группе университета вуза в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что студентов за участие в протестной акции могут оштрафовать по статье о нарушении порядка проведения митингов. В сообщении также отмечается, что участие в акции 23 января «бросит тень на университет».
«Вы несете личную ответственность за участие, например, в несанкционированном митинге, губите свою репутацию и бросаете тень на родной университет», - говорится в обращении к студентам.