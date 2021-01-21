Мэр Москвы смягчил некоторые антиковидные ограничения из-за снижения заболеваемости
Так, градоначальник разрешил возобновить учебу в колледжах, спортивных школах, учреждениях дополнительного образования и детских досуговых учреждениях в обычном режиме. Власти также сообщили о разблокировке транспортных карт учащихся
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом в городе объявил о снятии некоторых карантинных ограничений.
Так, градоначальник разрешил возобновить учебу в колледжах, спортивных школах, учреждениях дополнительного образования и детских досуговых учреждениях в обычном режиме. Власти также сообщили о разблокировке транспортных карт учащихся. При этом студенты вузов остаются на удаленном обучении до 6 февраля, но могут вернуться к обычному режиму после каникул.
Театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешили увеличить количество зрителей до 50% от общей вместимости.
Мэр Собянин также отменил ограничения на работу детских развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах, детских уголков и лагерей дневного пребывания, однако число посетителей не должно превышать 50% общей вместимости помещений.
Гражданам из группы риска (люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями) по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции, а для работодателей сохраняется требование о переводе 30% сотрудников на удаленку.