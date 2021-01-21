21 января 2021, 11:48
В подмосковной Электростали рейсовый автобус врезался в кинотеатр
Согласно предварительным данным, водитель не смог вывести автомобиль из заноса на льду, в результате чего произошло столкновение транспортного средства с кинотеатром «Современник» на улице Тевосяна
Фото: Сайт ГУ МЧС по Московской области
В подмосковном городе Электросталь рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра. Инцидент произошел около 8 часов утра 21 января.
Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в результате ДТП пострадали 17 человек. Из них восемь человек госпитализированы. В момент аварии в автобусе находилось 20 человек.
Согласно предварительным данным, водитель не смог вывести автомобиль из заноса на льду, в результате чего произошло столкновение транспортного средства с кинотеатром «Современник» на улице Тевосяна.
Разлива топлива и возгорания транспортного средства не произошло.