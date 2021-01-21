21 января 2021, 11:41
Посол России в Замбии Александр Болдырев скончался в возрасте 65 лет
«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева», - говорится в заявлении дипломатической миссии
Российский посол в Замбии Александр Болдырев скончался в возрасте 65 лет. О кончине дипломата сообщает Twitter консульства РФ.
«Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева», - говорится в заявлении дипломатической миссии.
Александр Болдырев был назначен послом России в Замбии осенью 2019 года. До этого он работал в посольствах в Великобритании и Австрии.
18 января 2021 года стало известно о кончине чрезвычайного и полномочного посла России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Дипломату было 67 лет.