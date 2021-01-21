21 января 2021, 11:33
В России коронавирусом за сутки заразились 21 887 человек
В России за прошедшие сутки официально зарегистрировали 21 887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В результате осложнений скончались 612 ковидных пациентов
В России за прошедшие сутки официально зарегистрировали 21 887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В результате осложнений скончались 612 ковидных пациентов.
Всего с начала пандемии в России, по версии оперативного штаба, COVID-19 заразились 3 655 839 человек. Из них скончались 67 832 человека.
В Москве выявили 3 458 новых случаев заражения, в Петербурге – 3 112, в Московской области – 1 092, в Нижегородской области – 493, в Свердловской области – 392, в Ростовской области – 390, в Воронежской области – 386, в Красноярском крае – 324.