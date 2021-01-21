Военный суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии
Государственный обвинитель ранее просил суд приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы. При этом суд присяжный хотя и признал солдата виновным, но указал, что он заслуживает снисхождения
Второй Восточный окружной военный суд Читы приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев. Отбывать срок молодой человек будет в колонии строго режима.
Государственный обвинитель ранее просил суд приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы. При этом суд присяжный хотя и признал солдата виновным, но указал, что он заслуживает снисхождения. С учетом решения присяжных военный суд не мог приговорить обвиняемого к пожизненному сроку.
Инцидент в воинской части №54160 Забайкальского края произошел в октябре 2019 года. Во время дежурства Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу из автомата АК-47 по сослуживцам и офицерам. В результате происшествия восемь человек погибли на месте, еще двое получили ранения и были госпитализированы.
Подсудимый свой поступок объяснил издевательствами со стороны старослужащих. В ходе расследования факт неуставных отношений в части подтвердился.