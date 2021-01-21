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Общество
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21 января 2021, 08:42

СКР возбудил уголовное дело по факту отравления школьников из Красноармейска

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту отравления 96 школьников в Красноармейске. Вс пострадавшие - учащиеся местных школ №3 и №4

СКР возбудил уголовное дело по факту отравления школьников из Красноармейска

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту отравления 96 школьников в Красноармейске. Вс пострадавшие - учащиеся местных школ №3 и №4.

Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

За два дня (с 19 по 20 января) в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления обратились более 90 красноармейских школьников. Все дети пожаловались на температуру, рвоту, диарею и боль в животе.

Сейчас сотрудники СКР в рамках расследования дела проводят осмотр в школах, а также в компании-поставщике продуктов питания.

По данным «МБХ медиа», организацией питания в школах Красноармейска занимается компания «ПродФутСервис», связанная с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным.

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