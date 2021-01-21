Европарламент введет санкции против «Северного потока-2» из-за ареста Навального
Европарламент уже подготовил резолюцию, которая предлагает ввести ограничения против ближайшего окружения президента Владимира Путина, приближенных к власти олигархов и пропагандистов
Европарламент намерен добиваться остановки строительства российского газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального. Также евродепутаты потребуют введения санкций против россиян и российских компаний, причастных к задержанию и аресту оппозиционера.
Как сообщает Spiegel, Европарламент уже подготовил резолюцию, которая предлагает ввести ограничения против ближайшего окружения президента Владимира Путина, приближенных к власти олигархов и пропагандистов. Эту резолюцию готовы поддержать все партии в Европарламенте.
Голосование по резолюции назначено на 21 января.
Ранее соратник Алексея Навального Владимир Ашурков призвал западные страны ввести персональные санкции против миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова, зампреда правления ВТБ и сына директора ФСБ России Дениса Бортникова, президента ВТБ Андрея Костина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра АПК и сына Николая Патрушева Дмитрия Патрушева, главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также телеведущего Владимира Соловьева.